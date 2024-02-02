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«Токаев занервничал»: в Китае удивились реакции Казахстана на шутку про Россию

«Токаев занервничал»: в Китае удивились реакции Казахстана на шутку про Россию

26 января 30K прочитали Шутка белорусского президента Александра Лукашенко про Россию вызвала бурную реакцию в Казахстане.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
Оне же Париж брали.. ты что, они же прямо жузами вошли в Российскую Империю, в них же кровь Темучина кипит. Прямо так и говорят
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15 час.
Владимир Грачев
&quot;Несмотря на подобное поведение Токаева, Казахстан все равно продолжит оставаться хорошим партнером для России.&quot;  По моему, в данном предложении слово &quot;хороший&quot; лишнее.
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5 час.
ЗК
Захар Князев
Русские не срать их научили, а стоя сать!!!
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1 час.

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