26 января 30K прочитали Шутка белорусского президента Александра Лукашенко про Россию вызвала бурную реакцию в Казахстане.
«Токаев занервничал»: в Китае удивились реакции Казахстана на шутку про Россию
Комментарии
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L
Lehanaizhe
Оне же Париж брали.. ты что, они же прямо жузами вошли в Российскую Империю, в них же кровь Темучина кипит. Прямо так и говорят
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15 час.
Владимир Грачев
"Несмотря на подобное поведение Токаева, Казахстан все равно продолжит оставаться хорошим партнером для России." По моему, в данном предложении слово "хороший" лишнее.
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5 час.
ЗК
Захар Князев
Русские не срать их научили, а стоя сать!!!
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1 час.
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