Обама не стал поддерживать Харрис в качестве кандидата в президенты США

Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Барак Обама в своем официальном заявлении по поводу выхода нынешнего главы государства Джо Байдена из президентской гонки не стал поддерживать вице-президента страны Камалу Харрис, а также других возможных кандидатов от Демократической партии.