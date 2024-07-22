Обама не стал поддерживать Харрис в качестве кандидата в президенты США

Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Барак Обама в своем официальном заявлении по поводу выхода нынешнего главы государства Джо Байдена из президентской гонки не стал поддерживать вице-президента страны Камалу Харрис, а также других возможных кандидатов от Демократической партии.
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