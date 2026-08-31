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Нефть вернулась к $90 из-за эскалации в Ормузском проливе

Нефть вернулась к $90 из-за эскалации в Ормузском проливе

Котировки нефти Brent на бирже ICE Futures выросли более чем на 3% — до $90,97 за баррель — на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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