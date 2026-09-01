Мишустин пообщался с победителем молодежного проекта ТАСС

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения образовательного комплекса "Орбита" в Домодедове пообщался с победителем молодежного проекта ТАСС - "Ньюм ТАСС" Даниилом Молчановым.
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