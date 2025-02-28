Разработчики Once Human проведут кросс-платформенное тестирование игры между ПК и мобильными устройствамиNetEase Games объявила о начале кроссплатформенного тестирования Once Human, в ходе которого будет тестироваться кроссплатформенная функция для мобильных устройств и ПК в частности.
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