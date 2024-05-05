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Руди Гобер: «Майка Конли всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Это характерно для нашей команды»

У центрового «Вулвз» спросили, оценивается ли по достоинству игра первого номера команды Майка Конли в нападении.

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