Госдеп: после передачи Эквадором российской техники США ее могут отдать Киеву

Госсекретарь США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas заявил, что российскую технику, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, могут направить Украине.
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