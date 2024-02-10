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Госдеп: после передачи Эквадором российской техники США ее могут отдать Киеву

Госдеп: после передачи Эквадором российской техники США ее могут отдать Киеву

Госсекретарь США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas заявил, что российскую технику, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, могут направить Украине.

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