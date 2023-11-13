Министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова заменили

Минздрав Владимирской области с 13 ноября возглавил Валерий Янин.Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, засветившийся в 2023 году в многочисленных скандалах, смещен со своей должности.
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