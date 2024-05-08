В калужском сквере Ветеранов высадили кусты спиреи в память о погибших бойцах ВОВ

7 мая в сквере Ветеранов по улице Московской в Калуге прошла акция "Сад памяти". Международную акцию "Сад памяти" при поддержке АНО "Сад памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы провели в калужском сквере Ветеранов.