Как сейчас выглядит и чем занимается средняя дочь Абрамовича. Он тратит огромные деньги на ее хобби

Софья Абрамович!Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович был женат трижды. В первом браке у него не было детей, от третьего, с Дарьей Жуковой, у бизнесмена остались сын Аарон и дочь Лея, а от второго, с Ириной Маландиной, аж пятеро наследников: Илья, Арина, Софья, Аркадий и самая старшая дочь Анна.