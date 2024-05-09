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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА

Команда под руководством Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышла в финал турнира.

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