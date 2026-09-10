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Стала известна судьба младенца, которого мать выкинула в яму в ЛНР

Стала известна судьба младенца, которого мать выкинула в яму в ЛНР

В Луганской Народной Республике девочку, которую мать родила и выбросила в яму в Марковском районе, взяла под опеку другая семья .

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