Модель, подарившая тело Эшли в ремейке Resident Evil 4, в честь праздника показала г...

Модель, подарившая тело Эшли в ремейке Resident Evil 4, в честь праздника показала горячее фото косплея анимешной эльфийкиДевушка с ником PeachMilky, подарившая тело Эшли в ремейке Resident Evil 4, поздравила всех с Днем святого Валентина, опубликовав горячее фото, на котором она перевоплотилась в образ эльфийки (главной героини) из аниме и манги «Провожающая в последний путь Фрирен» (Sousou no Frieren).