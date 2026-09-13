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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ об 1:2 от «Нефтехимика»: «В пустые ворота не попадали, не хватило мастерства. Наш вратарь оставлял нас в игре и давал шансы, которыми мы не воспользовались»

Главный тренер « Адмирала »  Олег Браташ высказался о поражении от « Нефтехимика » со счетом 1:2.  – Соперник был быстрее нас.

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