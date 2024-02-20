9 февраля 2024 года среди учащихся X классов инспектором ИДН отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома Жариновой Ольгой Владимировной проведена интеллектуальная игра-викторина ´Знатоки´.
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