Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье и холодца

Эндокринолог Смирнова посоветовала съедать не более 200 граммов холодца за раз Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала, какое количество оливье, холодца и селедки под шубой можно съесть за один раз без вреда для здоровья.
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