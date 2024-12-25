Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье и холодца

Эндокринолог Смирнова посоветовала съедать не более 200 граммов холодца за раз Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала, какое количество оливье, холодца и селедки под шубой можно съесть за один раз без вреда для здоровья.