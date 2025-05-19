Готовы к рекорду: виноделы заявляют о небывалом росте производства вина

Планируется, что на рынок поставят больше 50 млн декалитров.Отечественные производители вина установили новый исторический максимум в минувшем году, выпустив примерно 51,3 млн декалитров алкогольной продукции.
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