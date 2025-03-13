Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

203 подписчика

"По Киеву нанесен удар Орешником": Путин впервые прибыл на фронт и на Киев обрушилась мощнейшая бомбардировка. Взрывы слышны по области

"По Киеву нанесен удар Орешником": Путин впервые прибыл на фронт и на Киев обрушилась мощнейшая бомбардировка. Взрывы слышны по области

По территории Украины идёт жёсткая массированная бомбардировка – рои дронов уничтожают военные объекты, а по приграничью работают "Искандеры".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх