Спецпосланник Си Цзиньпина будет присутствовать на похоронах президента Намибии Х. Гейнгоба

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ -- Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Цзян Цзоцзюнь в четверг отправится в Намибию, чтобы присутствовать на похоронах президента этой страны Хаге Гейнгоба в Виндхуке.
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