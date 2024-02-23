Спецпосланник Си Цзиньпина будет присутствовать на похоронах президента Намибии Х. Гейнгоба

Пекин, 22 февраля /Синьхуа/ -- Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Цзян Цзоцзюнь в четверг отправится в Намибию, чтобы присутствовать на похоронах президента этой страны Хаге Гейнгоба в Виндхуке.