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Татар-информ

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В ходе фотоконкурса назван обладатель спецприза в номинации «Наши герои»

В ходе фотоконкурса назван обладатель спецприза в номинации «Наши герои»

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем спецприза (робота – мойщика окон) благодаря выигрышу в специальной номинации «Наши герои» стал Марсель Абдулгалимов из Высокогорского района РТ.

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