Тест на глупость для президента США и конгрессменов, почему Захарова против?

Золотарь - хорошая профессия - ума не надо! Вы счастливый человек!

А, ведь - жид... Это они всё - Хрустальные, Бриллиантовые, Зорины, Большовы, Великие, Золотарёвы... ВЕЛИК И МНОГООБРАЗЕН РУССКИЙ ЯЗЫК...

Александр Хироников

Сплошное злословие в комментариях. Всего-то ответьте: Нужно назвать место рождения (хрен его знает), четыре слова с одинаковой буквы (буква "Х"), посчитать своих внуков (а внебрачных считать?). Каков народ - таков вопрос. А так Раневская: "Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь." Кстати тоже с буквы "Х" начинается.