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Тест на глупость для президента США и конгрессменов, почему Захарова против?

Тест на глупость для президента США и конгрессменов, почему Захарова против?

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Кандидат в президенты США Никки Хейли: Я считаю, что нужен тест на умственные способности.

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Комментарии
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анатолий андреев
Золотарь - хорошая профессия - ума не надо! Вы счастливый человек!
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1 час.
Evgenija Palette
А, ведь - жид... Это они всё - Хрустальные, Бриллиантовые, Зорины, Большовы, Великие, Золотарёвы... ВЕЛИК И МНОГООБРАЗЕН РУССКИЙ ЯЗЫК...
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1 час.
Александр Хироников
Сплошное злословие в комментариях. Всего-то ответьте: Нужно назвать место рождения (хрен его знает), четыре слова с одинаковой буквы (буква &quot;Х&quot;), посчитать своих внуков (а внебрачных считать?). Каков народ - таков вопрос. А так Раневская: &quot;Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.&quot; Кстати тоже с буквы &quot;Х&quot; начинается.
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29 мин.

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