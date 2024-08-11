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«Дни ВСУ в Курской области сочтены». Иран готовит «подарок» Путину: Россия получит десятки новейших сверхракет Fath-360?

«Дни ВСУ в Курской области сочтены». Иран готовит «подарок» Путину: Россия получит десятки новейших сверхракет Fath-360?

Автор: Иван Смирнов Зарубежная пресса пишет, что Иран якобы готовит «подарок» для Владмира Путина и готов передать России сотни новых баллистических сверхракет.

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