В Приморском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере

Следователем следственного отдела МО МВД России «Дальнегорский» завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 33-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

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