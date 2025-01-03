Томат пастасы салып ясалган камырдан бәлеш рецепты

«Бәлеш камырына кетчуп салганны мин беренче ишетәм. Рецептны Дүртөйле шәһәрендә яшәүче мөслимә кардәшем Гөлфия апа язып җибәрде», – дип яза блогер Башкортстанның Илеш районы Ябалак авылында яшәүче Лилия Мортазина социаль челтәрдәге сәхифәсендә.
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