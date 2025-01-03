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Томат пастасы салып ясалган камырдан бәлеш рецепты

Томат пастасы салып ясалган камырдан бәлеш рецепты

«Бәлеш камырына кетчуп салганны мин беренче ишетәм. Рецептны Дүртөйле шәһәрендә яшәүче мөслимә кардәшем Гөлфия апа язып җибәрде», – дип яза блогер Башкортстанның Илеш районы Ябалак авылында яшәүче Лилия Мортазина социаль челтәрдәге сәхифәсендә.

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