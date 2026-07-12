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Газета.ру

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FCC призвали заморозить космические дата-центры из-за угрозы для атмосферы и неба

FCC призвали заморозить космические дата-центры из-за угрозы для атмосферы и неба

Экологические и научные организации США призвали Федеральную комиссию по связи (FCC) временно остановить рассмотрение заявок на создание орбитальных дата-центров и крупных спутниковых группировок до проведения масштабной экологической оценки.

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