WSJ: Boeing рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса

Global Look Press/Bruno Levesque/Keystone Press Agency Американская корпорация Boeing, которая участвовала в создании космической станции и миссии астронавтов Apollo, намерена из-за тяжелого финансового положения продать весь свой космический бизнес, сообщает The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии