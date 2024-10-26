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WSJ: Boeing рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса

WSJ: Boeing рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса

Global Look Press/Bruno Levesque/Keystone Press Agency Американская корпорация Boeing, которая участвовала в создании космической станции и миссии астронавтов Apollo, намерена из-за тяжелого финансового положения продать весь свой космический бизнес, сообщает The Wall Street Journal.

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