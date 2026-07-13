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Бартоли о Синнере: «Мы увидели нового Джоковича на ближайшие 10-15 лет»

Марион Бартоли сравнила Янника Синнера с Новаком Джоковичем периода его расцвета. Вчера итальянец обыграл Александра Зверева – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4).

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