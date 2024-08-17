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Новости экономики России

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"Сбер" завершил выплату дивидендов

“Сбер” завершил выплату рекордных дивидендов за 2023 год, сообщила компания 16 августа. Общая сумма составила 752 млрд рублей (33,3 рублей на одну акцию) - это 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка.

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