Славянская доктринаПрогрессПоследний этап битвы за Землю? Последний этап битвы за Землю? При ООН официально создано Представительство по связям с инопланетянами.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновЛицо войны... Юрий Сокол Сорок третий год - шла ещё война- Сколько всех погибло? - миллионы! Но в моих глазах всё стоит она- Женщина с разбитого вагона... Шерстяной платок...На щеках- слеза- Скорбно к маме руку протянула. На другой руке - дивные глаза- Был младенец - мама заглянула. "Дайте хоть кусок и воды глоток- Мы уже четыре дня не ели... Шёл наш эшелон ходом на восток - С неба нас фашисты разглядели. И разверзлась тьма-стало вдруг как днём От разрывов бомб фашистских гадов - Как единый стон вздрогнул эшелон И народ посыпал с насыпи-накатов." Долог или нет кроткий разговор - В дом наш эту беженку позвали... Но вдруг страшным криком огласился двор, Как младенца мы распеленали: Синий весь лежал - будто на снегу И глаза его сияли как-то странно... +++++++ Всё, друзья - я больше не могу Ведь с тех пор зияет в сердце рана... Этот стих написан в память о мирном населении,- о тех, кто погиб в Сталинграде после массированных бомбежек,налётов фашистской авиации в августе 1942 (600 самолётов одновременно). Здесь и упрёк тем, кто не смог заблаговременно вывести это население из города - погибло более 200 тыс. жителей! - это больше, чем в Хиросиме и Нагасаки! - но все об этом почему-то молчат...Местные власти запросили Москву об эвакуации жителей, но Сталин отказал, ссылаясь на решения Комитета Обороны... А описанный случай с беженкой - это БЫЛЬ, чему я был свидетелем!Юрий Ильинов🗓 29.08.2021 Карта дня - Мир День принесёт удовлетворение и райское наслаждение происходящим, цените этот момент, он однозначно останется у вас в памяти, как один из лучших дней вашей жизни. Соберитесь с близкими, с друзьями) вспомните крутые события. Или сходите с детьми в парк развлечений, побудьте ребёнком. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Комментировать
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