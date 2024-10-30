Американцы готовятся к войне с Китаем, используя украинский опыт – NYT

«Большая и неповоротливая» армия США, которая в последние десятилетия воевала только с малыми державами, теперь вынуждена трансформироваться на фоне потенциальной войны с Китаем, в том числе используя опыт конфликта на Украине, сообщает New York Times.
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