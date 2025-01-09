Airbus поставил 766 самолетов в 2024 году

Airbus SE поставил 766 самолетов в 2024 году, что является самым высоким показателем за последние шесть лет, поскольку клиенты продолжают обновлять свои парки более экономичными самолетами, такими как модель A321neo, пишет Bloomberg.
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