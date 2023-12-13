В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

В Севастопольской бухте временно нет движения морского пассажирского транспорта. Об этом 13 декабря сообщается в соцсетях дирекции по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.
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