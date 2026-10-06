Лия Насырова показала фото, где брат Аким — копия отца Мурата

Лия Насырова поделилась редким фото с братом Акимом, который поразительно похож на их отца, Мурата Насырова, погибшего в 2007 году.
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