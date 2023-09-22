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В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Соблюдаем ПДД»

Дорожные полицейские совместно с представителем Общественного совета при ОМВД России по Николаевскому району, волонтерами районного Дома молодежи города Николаевска-на-Амуре организовали час дорожной безопасности для учащихся школы-интерната № 16.

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