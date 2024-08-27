Самолеты ВВС НОАК отправились для участия в авиасалоне в Египте

Урумчи, 26 августа /Синьхуа/ -- Восемь самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в понедельник вылетели из одного из аэропортов на северо-западе Китая для участия в авиасалоне в Египте, который будет проходить с 3 по 5 сентября.