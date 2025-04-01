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Царьград

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"Дрон застрял в ветвях". Прилёт беспилотников в Таганроге описала глава города

"Дрон застрял в ветвях". Прилёт беспилотников в Таганроге описала глава города

Три беспилотника украинской армии нанесли урон мирному населению в Таганроге. Два человека получили травмы.

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