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Выпущен почтовый блок, посвященный 450-летию Уфы

Выпущен почтовый блок, посвященный 450-летию Уфы

В Уфе состоялась торжественная церемония гашения памятной марки, посвященной 450-летию города. На марке изображен памятник Герою России Минигали Шаймуратову и здание Башкирского государственного театра оперы и балета на фоне панорамы города.

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