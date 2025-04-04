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Калинская в матче с Киз впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-5

Калинская в матче с Киз впервые в сезоне обыграла соперницу из топ-5

Она выбила пятую ракетку мира во втором круге в Чарлстоне – 6:2, 6:4. Калинская победила соперницу из топ-5 впервые с июня 2024-го (тогда Арина Соболенко снялась с их матча в Берлине при счете 5:1 в пользу Калинской), в полном матче – впервые с февраля 2024-го (тогда она прошла в Дубае Игу Швентек).

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