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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэшфорд попрощался с «Барселоной»: «Благодарен всем за позитивное время, я наслаждался каждым моментом. Желаю клубу успехов в новом сезоне. Да здравствует «Барса»

Нападающий Маркус Рэшфорд попрощался с «Барселоной» в соцсетях. Игрок « Манчестер Юнайтед » провел прошлый сезон в каталонской команде на правах аренды.

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