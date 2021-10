Книга американского журналиста Эрика Ларсона «Страх и надежда» вышла в русском переводе с подзаголовком «Как Черчилль спас Британию от катастрофы», а в оригинале имеет более загадочное название — The Splendid and The Vile («Великолепное и низкое») и подзаголовок попышнее: A Saga of Churchill, Family and Defiance During the Blitz («Сага о Черчилле, семье и неповиновении во время «Блица»).