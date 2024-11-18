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В решении Байдена по Украине увидели пользу для Трампа

В решении Байдена по Украине увидели пользу для Трампа

Глава РСМД Кортунов: решение Байдена по Украине может помочь Трампу Решение главы США Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России может оказаться полезным для избранного президента Дональда Трампа.

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