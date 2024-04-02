ВОТ ЧТО БЫЛО ЗА ТРИ ДНЯ ДО "КРОКУСА": МИГРАНТАМ ГОТОВИЛИ НОВОЕ ПОСЛАБЛЕНИЕ

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Извинившаяся мать сказала, что сама бы сдала сЫночку в правоохранительные органы после того, что он сделал. Возможно сказала, чтобы разжалобить, но мать есть мать. А вот сЫночка о матери думал? Даже, если бы он не совершил теракт, то только за то, что не думал о матери он уже заслужил наказание.