Выяснилось, что мигрантам готовили новое послабление. Вот что было за три дня до "Крокуса". Как решить вопрос с засильем гастарбайтеров в России, объяснил Кирилл Кабанов.
ВОТ ЧТО БЫЛО ЗА ТРИ ДНЯ ДО "КРОКУСА": МИГРАНТАМ ГОТОВИЛИ НОВОЕ ПОСЛАБЛЕНИЕ
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Посадки где?
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6 час.
Владимир Алтайцев
А лучше к стенке.
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4 час.
HotRS
Извинившаяся мать сказала, что сама бы сдала сЫночку в правоохранительные органы после того, что он сделал. Возможно сказала, чтобы разжалобить, но мать есть мать. А вот сЫночка о матери думал? Даже, если бы он не совершил теракт, то только за то, что не думал о матери он уже заслужил наказание.
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2 час.
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