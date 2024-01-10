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Свежие комментарии

  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Идеальные стрелки для нависшего века, техники нанесения

Идеальные стрелки для нависшего века, техники нанесения

Идеальные стрелки для нависшего века, техники нанесения Алёна ЮрьеваМакияж может быть настоящим искусством, но для тех, кто сталкивается с особенностями нависших век, нарисовать стрелки может стать настоящим испытанием.

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