РГ: видео с отбросившим от себя гранату с БПЛА бойцом набрало 30 млн просмотров

На видеозаписи, которая стала вирусной в социальной сети, набрав более 30 миллионов просмотров, запечатлен момент, когда, предположительно, российский боец невозмутимо отбрасывает от себя гранату, сброшенную беспилотником.
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