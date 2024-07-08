Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился

Alex Nемо

ВВП договорился??? Автор видимо не в курсе что договариваться не с кем. Ни в штатах, ни в Европе! И ВВП об этом отлично известно. Единственное что абсолютно точно это то, что, после выборов в ноябре, штатам предстоит очень непростое время. Вне зависимости от того кто победит в борьбе за престол в Белом доме, будет крайне неспокойное время до лета следующего года. А там будем посмотреть.