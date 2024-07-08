Политика как он...
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Политика как она есть

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Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился

Советник Сечина заявил, что Путин обо всем договорился. Мир станет другим осенью Вообще политики, эксперты, политологи и всякого рода советники и специалисты делятся сейчас на две категории.

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Комментарии
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людмила михайлик
То что есть сговор чсно
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8 час.
И
Иринушка
Вася вроде сказал Пете, а Маша Васе. Может будет  так, а может иначе. Бла-бла-бла......
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5 час.
Alex Nемо
ВВП договорился??? Автор видимо не в курсе что договариваться не с кем. Ни в штатах, ни в Европе! И ВВП об этом отлично известно. Единственное что абсолютно точно это то, что, после выборов в ноябре, штатам предстоит очень непростое время. Вне зависимости от того кто победит в борьбе за престол в Белом доме, будет крайне неспокойное время до лета следующего года. А там будем посмотреть.
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3 час.

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