Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв рассказал, что ключевой вехой для России станет 2030 год – именно к этому времени может настать финал эскалации, войны с НАТО: альянс продолжает давить на Москву и создавать опасные прецеденты, модернизируя всевозможные гиперзвуковые ракеты и создавая военные базы у наших границ.