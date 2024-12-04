41-летняя дочь Жириновского Анастасия пойдёт на выборы в Госдуму 2026

Дочь основателя Либерал-демократической партии пойдёт в политику по стопам отца.Рождённая в 1983 году Анастасия Жириновская, имеющая фамилию Боцан-Харченко войдет в список кандидатов от партии ЛДПР на выборах в Государственную думу России в 2026 году.
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