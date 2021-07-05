СМИ: правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах — более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, около 90 млрд рублей сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, еще примерно 100 млрд рублей обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов, остальные деньги (около 100 млрд рублей) принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник, информацию подтвердили два близких к правительству источника, знакомых с ходом обсуждения на заседании бюджетной комиссии 1 июля.