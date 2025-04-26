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Хайме Альгерсуари: «Хэмилтон уйдет из «Феррари», есть ощущение – его время в прошлом»

Бывший пилот «Формулы-1» Хайме Альгерсуари поделился мыслями о судьбе Льюиса Хэмилтона в «Феррари». «У меня есть ощущение, что Хэмилтон уйдет.

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