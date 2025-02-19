Собчак встретилась с Путиным в годовщину смерти отца: за что она обижена на президента, правда ли его крестная дочь, и что связывало политиков

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин и журналистка Ксения Собчак встретились в годовщину смерти её отца - политического деятеля Анатолия Собчака - в Санкт-Петербурге.
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